Суспільство

Лінія фронту у Вовчанську проходить по річці, – ОВА

20 Травня 2024 17:14
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війна
Вовчанськ на мапі DeepState

Росіяни продовжують штурмувати Вовчанськ, Сили оборони контролюють близько 60% міста.

Голова ОВА Олег Синєгубов заявив, що ситуацію на Вовчанському напрямку стабілізували. У самому місті тривають бої, а лінія фронту проходить фактично по річці Вовча.

“Можна зробити висновок, що план щодо швидкого захоплення території півночі нашої області у ворога не вдався завдяки ефективним діям наших військових”, — зазначив Синєгубов.

Тим часом з словами заступника керівника обласної військової адміністрації Романа Семенухи, Сили оборони зараз контролюють близько 60% міста.


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