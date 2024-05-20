Лінія фронту у Вовчанську проходить по річці, – ОВА

Росіяни продовжують штурмувати Вовчанськ, Сили оборони контролюють близько 60% міста.

Голова ОВА Олег Синєгубов заявив, що ситуацію на Вовчанському напрямку стабілізували. У самому місті тривають бої, а лінія фронту проходить фактично по річці Вовча.

“Можна зробити висновок, що план щодо швидкого захоплення території півночі нашої області у ворога не вдався завдяки ефективним діям наших військових”, — зазначив Синєгубов.

Тим часом з словами заступника керівника обласної військової адміністрації Романа Семенухи, Сили оборони зараз контролюють близько 60% міста.