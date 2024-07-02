Лінія активного фронту збільшилась, – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що тиждень провів на східному фронті. Там він побував практично у всіх бригадах, які воюють на Покровському, Курахівському, Времівському, Торецькому, Краматорському напрямах, а також у Вовчанську та під Харковом.

“Скрізь тривають жорсткі бойові дії різної інтенсивності. У порівнянні з попередньою поїздкою два тижні тому, додався Торецький напрямок, де воїни 95 десантно-штурмової бригади героїчно кожного дня суттєво зменшують чисельність атакуючих орд противника”, – повідомив Сирський.

Як зазначив головнокомандувач, ситуація на Покровському напрямку залишається складною. Росіяни замінили ударні частини, штурмові загони яких втратили боєздатність, і відновили наступальні дії.

“Попри високі втрати у бронетехніці, ворог продовжує її використання у поєднанні з інтенсивним вогнем артилерії та ударами fpv дронів. Незважаючи на посилення наших підрозділів резервами, цей напрямок потребує постійної уваги та забезпечення додатковою кількістю боєприпасів і вогневих засобів”, – додав головнокомандувач.

На інших напрямках інтенсивність бойових дій знизилася, але разом з тим лінія активного фронту збільшилася.