Суспільство

Лінія активного фронту збільшилась, – Сирський
2 Липня 2024 17:52
війна, сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / Фото: Міноборони

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що тиждень провів на східному фронті. Там він побував практично у всіх бригадах, які воюють на Покровському, Курахівському, Времівському, Торецькому, Краматорському напрямах, а також у Вовчанську та під Харковом.

“Скрізь тривають жорсткі бойові дії різної інтенсивності. У порівнянні з попередньою поїздкою два тижні тому, додався Торецький напрямок, де  воїни 95 десантно-штурмової бригади  героїчно кожного дня суттєво зменшують чисельність атакуючих орд противника”, – повідомив Сирський.

Як зазначив головнокомандувач, ситуація на Покровському напрямку залишається складною. Росіяни замінили ударні частини, штурмові загони яких втратили боєздатність, і відновили наступальні дії. 

“Попри високі втрати у бронетехніці, ворог продовжує її використання у поєднанні з інтенсивним вогнем артилерії та ударами fpv дронів. Незважаючи на посилення наших підрозділів резервами, цей напрямок потребує постійної уваги та забезпечення додатковою кількістю боєприпасів і вогневих засобів”, – додав головнокомандувач.

На інших напрямках інтенсивність бойових дій знизилася, але разом з тим лінія активного фронту збільшилася. 

“На даний час основним проблемним питанням для командирів будь-якого рівня є комплектування частин і підрозділів вмотивованими, якісно підготовленими військовослужбовцями. 

Ще одним проблемним питанням є забезпечення сучасними засобами РЕБ і військової ППО, спроможної ефективно боротися з БПЛА противника. 

Водночас, на нашому боці є перевага у кількості і якості бойових коптерів, насамперед бомберів та FPV дронів, та майстерність операторів, які їх застосовують. Це запорука нашого успіху та збереження життя бійців”, – додав Сирський. 


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