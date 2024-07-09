Кримінал

В “Охматдит”, ймовірно, влучила російська ракета, – ООН
9 Липня 2024 15:45
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оон, ракетний удар
Аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві / Фото: ДСНС

Удар по дитячій лікарні “Охматдит” був спричинений прямим попаданням російської ракети, заявила у вівторок голова моніторингової місії ООН з прав людини, посилаючись на власний аналіз.

Про це повідомляє Reuters.

“Аналіз відеоматеріалів та оцінка, проведена на місці інциденту, вказує на високу ймовірність того, що дитяча лікарня зазнала прямого попадання”, – заявила Даніель Белл, голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, на прес-брифінгу в Женеві.

Вона додала, що її команда, яка відвідала місце події в понеділок, “не змогла зробити остаточного висновку”, але ракета, схоже, була запущена Російською Федерацією.

Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Зокрема, росіяни поцілили в дитячу лікарню “Охматдит”.

Внаслідок атаки 2 осіб загинуло, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей. 


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