Кримінал

Лікарку Сумської МСЕК підозрюють у хабарництві
28 Січня 2025 19:30
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Вручення підозри лікарці Сумської МСЕК / Фото: Сумська обласна прокуратура
Вручення підозри лікарці Сумської МСЕК / Фото: Сумська обласна прокуратура

Лікарці Сумської МСЕК повідомили про підозру в отриманні хабарів за оформлення інвалідності. Про це повідомила прокуратура Сумської області.

“Будучи членом спеціалізованої онкологічної комісії, підозрювана висловлювала пацієнтам, які проходили плановий огляд, прохання сплатити певну суму для безперешкодного ухвалення рішення щодо встановлення їм інвалідності”, – повідомили у прокуратурі.

На даний час задокументовано отримання підозрюваною 34 тис. грн, однак досудове розслідування триває.

Більш того, в щорічній декларації лікарка не вказала квартиру вартістю 40 тис. євро, яку вона придбала в Італійській Республіці в липні 2023 році.


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