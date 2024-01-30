Лікарі університетських клінік Німеччини оголосили страйк 

Лікарі 23 університетських клінік у Німеччині оголосили страйк через неможливість досягти згоди з керівниками установ щодо заробітної плати та кількості робочих годин.

Про це повідомляє DW.

Профспілка Marburger Bund, яка представляє інтереси лікарів, вимагає підвищення зарплати на 12,5%, а також більших бонусів за понаднормові нічні, вихідні та святкові зміни.

Очільник профспілки Андреас Боцлар заявив, що уряди федеральних земель не хочуть визнавати, що університетські лікарні відстають від інших медичних закладів у Німеччині як за зарплатою, так і за умовами праці.

Він додав, що низька оплата праці та більша кількість робочих годин у університетських лікарнях ускладнюють найм молодшого персоналу.