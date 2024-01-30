Суспільство

Лікарі університетських клінік Німеччини оголосили страйк 

30 Січня 2024 12:22
читать на русском →
страйк, німеччина

Лікарі 23 університетських клінік у Німеччині оголосили страйк через неможливість досягти згоди з керівниками установ щодо заробітної плати та кількості робочих годин.

Про це повідомляє DW.

Профспілка Marburger Bund, яка представляє інтереси лікарів, вимагає підвищення зарплати на 12,5%, а також більших бонусів за понаднормові нічні, вихідні та святкові зміни.

Очільник профспілки Андреас Боцлар заявив, що уряди федеральних земель не хочуть визнавати, що університетські лікарні відстають від інших медичних закладів у Німеччині як за зарплатою, так і за умовами праці.

Він додав, що низька оплата праці та більша кількість робочих годин у університетських лікарнях ускладнюють найм молодшого персоналу.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
30 Січня 2024 10:13

 У Луганській області знищили російський літак Су-34 – Генштаб
30 Січня 2024 12:08

Україна посіла 36 місце в індексі сприйняття корупції
30 Січня 2024 10:57

СБУ затримала мешканця столиці, який співпрацював з російськими спецслужбами
30 Січня 2024 09:47

Партизани “Атеш” визначили розташування складів “калібрів”в окупованому Севастополі 
30 Січня 2024 09:21

Внаслідок падіння уламків збитого Шахеда на Миколаївщині спалахнула вантажівка: водій госпіталізований
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
усі думки