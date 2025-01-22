lifecell анонсував підвищення тарифів

Оператор мобільного зв’язку lifecell планує підвищити тарифи для своїх абонентів у лютому 2025 року. Про це повідомив генеральний директор DVL (до якого входять “Датагруп”, “Воля” і lifecell) Михайло Шелемба в інтерв’ю Forbes Ukraine.

За його словами, зміна цін для поточних абонентів є вимушеною мірою, викликаною зростанням вартості електроенергії. “Вартість електрики для всіх операторів зросла майже вдвічі за минулий рік. На цей рік ми закладаємо 2,3 млрд грн витрат на це”, — зазначив Шелемба.

Гендиректор також зазначив, що останнє підвищення тарифів для наявних абонентів lifecell відбулося півтора року тому, і тоді ціни зросли лише для 15% клієнтів.

При цьому, зміни в тарифах не стосуватимуться нових абонентів, які перенесли свої номери до lifecell з грудня 2024 року. Вони мали можливість зафіксувати вартість тарифу до кінця року.

Раніше подібні рішення про підвищення тарифів також були оголошені іншими мобільними операторами, такими як “Київстар” та Vodafone.