Економіка

lifecell анонсував підвищення тарифів
22 Січня 2025 13:28
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Оператор мобільного зв’язку lifecell планує підвищити тарифи для своїх абонентів у лютому 2025 року. Про це повідомив генеральний директор DVL (до якого входять “Датагруп”, “Воля” і lifecell) Михайло Шелемба в інтерв’ю Forbes Ukraine.

За його словами, зміна цін для поточних абонентів є вимушеною мірою, викликаною зростанням вартості електроенергії. “Вартість електрики для всіх операторів зросла майже вдвічі за минулий рік. На цей рік ми закладаємо 2,3 млрд грн витрат на це”, — зазначив Шелемба.

Гендиректор також зазначив, що останнє підвищення тарифів для наявних абонентів lifecell відбулося півтора року тому, і тоді ціни зросли лише для 15% клієнтів.

При цьому, зміни в тарифах не стосуватимуться нових абонентів, які перенесли свої номери до lifecell з грудня 2024 року. Вони мали можливість зафіксувати вартість тарифу до кінця року.

Раніше подібні рішення про підвищення тарифів також були оголошені іншими мобільними операторами, такими як “Київстар” та Vodafone.


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