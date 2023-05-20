Лідери G7 домовилися про протидію “озброєній енергетиці” Росії

У Хіросімі триває саміт країн “Великої сімки”. Лідери G7 вже домовилися про протидію “озброєній енергетиці” російського агресора.

Очільники країн G7 ухвалили план протидії ризикам безпеки. Про відповідне рішення домовилися на зустрічі у Хіросімі, повідомляє CNN.

«Ми працюватимемо разом, щоб гарантувати, що спроби використовувати економічну залежність як зброю, змушуючи членів G7 і наших партнерів, у тому числі малі економіки, виконувати вимоги та відповідати їм, зазнають невдачі та зіткнуться з наслідками», — йдеться в заяві.

«Здобувши уроки з недавніх інцидентів використання енергетичної та іншої економічної залежності як зброю, ми рішуче виступаємо проти такої поведінки», – додали в ньому.

Росію вже давно звинувачують у «зброї» енергетики, маніпулюванні цінами та постачанням як засобу отримання політичного впливу.

Європа, зокрема, намагалася відмовитися від російської енергії з початку війни в Україні.

На це важливе рішення країн “Групи семи” вже відреагував керівник ОП.

“Безпека, посилення співпраці, перемога над Росією – про це все на G7. Сильні союзники переможуть”, – наголосив Андрій Єрмак.