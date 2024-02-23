Політика

Лідер більшості в Сенаті США Шумер прибув до України

23 Лютого 2024 13:51
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Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер / Фото: Reuters

Лідер більшості в Сенаті США, представник Демократичної партії Чак Шумер прибув з візитом до України.

“Я очолюю цю делегацію для зустрічі з президентом Зеленським, щоб показати українському народу, що Америка з ним, показати нашим союзникам по НАТО і Європі, що ми з ними, дізнатися про зброю, яка життєво необхідна Україні, і захистити нашу демократію і національну безпеку”, – написав він у соцмережі Х, опублікувавши фото зроблене у Львові.


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