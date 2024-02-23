Лідер більшості в Сенаті США Шумер прибув до України

Лідер більшості в Сенаті США, представник Демократичної партії Чак Шумер прибув з візитом до України.

“Я очолюю цю делегацію для зустрічі з президентом Зеленським, щоб показати українському народу, що Америка з ним, показати нашим союзникам по НАТО і Європі, що ми з ними, дізнатися про зброю, яка життєво необхідна Україні, і захистити нашу демократію і національну безпеку”, – написав він у соцмережі Х, опублікувавши фото зроблене у Львові.