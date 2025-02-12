Ленд-ліз для України: законопроєкт внесено на розгляд Конгресу США

Законопроєкт щодо розширення повноважень президента США для забезпечення України допомогою у формі ленд-лізу вніс на розгляд Палати представників Конгресу республіканець Джо Вілсон.

Проєкт закону офіційно зареєстрований під номером H.R.1158, пише Укрінформ.

У законопроєкті пропонується “забезпечити президента США розширеними повноваженнями укладати угоди з урядом України про надання цьому уряду в оренду оборонного обладнання для захисту цивільного населення в Україні від російського військового вторгнення та для інших цілей”.

Як зазначав конгресмен Джо Вілсон, законопроєкт про ленд-ліз має посприяти завершенню війни, адже цей механізм допоміг досягти перемоги союзників під час Другої світової.

“Це стане реальною підтримкою народу України”, – підкреслив законодавець.

Вілсон впевнений, що Дональд Трамп робитиме важливі кроки щодо припинення війни в Україні.