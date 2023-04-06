Лемпард став на чолі “Челсі”

44-річного англійського спеціаліста Френка Лемпарда призначено головним тренером лондонського футбольного клубу «Челсі» до кінця сезону 2022/23.

Раніше Френк уже очолював «пенсіонерів» з 2019 по 2021 рік.

Лемпард є живою легендою «Челсі». Екс-півзахисник виступав у футболці «синіх» з 2001 по 2014 рік. За цей період він провів 429 матчів, у яких відзначився 147 голами.

Окрім «Челсі», Лемпард також очолював «Дербі Каунті» (2018-2019) та «Евертон» (2022-2023).

Frank Lampard returns as Caretaker Manager until the end of the season. 🤝 — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 6, 2023