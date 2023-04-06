Спорт

Лемпард став на чолі “Челсі”

6 Квітня 2023 15:51
6
читать на русском →

44-річного англійського спеціаліста Френка Лемпарда призначено головним тренером лондонського футбольного клубу «Челсі» до кінця сезону 2022/23.

Раніше Френк уже очолював «пенсіонерів» з 2019 по 2021 рік.

Лемпард є живою легендою «Челсі». Екс-півзахисник виступав у футболці «синіх» з 2001 по 2014 рік. За цей період він провів 429 матчів, у яких відзначився 147 голами.

Окрім «Челсі», Лемпард також очолював «Дербі Каунті» (2018-2019) та «Евертон» (2022-2023).


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Квітня 2023 16:28
0

Прогноз зростання ВВП України за підсумками цього року знижено з 3,3% до 0,5
6 Квітня 2023 16:18
16

Ліван атакував Ізраїль: випущено близько 100 ракет
6 Квітня 2023 15:15
44

Макрон запропонував Сі “привести Росію до тями”
6 Квітня 2023 13:39
85

Журналісти показали «невеличку хату» митрополита УПЦ МП Павла, де він має відбувати арешт
6 Квітня 2023 13:05
25

Україна домовилась про виробництво танкових снарядів калібру 125 мм у Польщі
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
Віталій ПОРТНИКОВ

Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?
Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
усі думки