Суспільство

Легковик в’їхав у маршрутку на Рівненщині
10 Липня 2024 14:12
дтп
ДТП / Telegram

На Рівненщині сталася ДТП, є постраждалі. 

Про це повідомляє поліція Рівненщини.

«Автопригода сталася о 9:20 на трасі Городище–Рівне–Старокостянтинів у Рівненському районі», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 51-річна водійка автомобіля Volkswagen Tiguan, мешканка села Борщівка, виїжджаючи із другорядної дороги, допустила зіткнення із маршрутним таксі сполученням Рівне–Дубровиця–Городище, яке рухалось головною дорогою. Кермувальниця кросовера пояснила правоохоронцям, що сплутала педалі і замість того, аби пригальмувати, натисла на «газ».

У поліції повідомили, що унаслідок ДТП травмувалися пасажири маршрутки – 59-річна та 73-річний жителі Сарненського району, яких медики госпіталізували.

Медична допомога знадобилася і 53-річному водію маршрутки, однак після обстеження його відпустили.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

За попередньою інформацією, водії транспортних засобів були тверезі.


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