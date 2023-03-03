Згадаймо, яка ситуація складалася з віртуальними клубами до 13 серпня 2020 року. Це були сайти з ігровими автоматами, що працюють за міжнародними ліцензіями: Кюрасао, Гібралтар, Мальта тощо. Існували й піратські ресурси, які не мають жодних документів. Провайдери в Україні блокували такі онлайн казино і гравці змушені були використовувати VPN та інші засоби для обходу блокувань.

Звісно, клієнти, які відвідують нелегальні віртуальні портали, ніяк не захищені законами. Втративши гроші, користувачі не змогли звернутися до правоохоронних органів. Ще одним недоліком піратських та іноземних операторів було те, що потрібно було реєструвати криптовалютний гаманець або користуватися міжнародними платіжними системами, наприклад Payeer, Neteller, Skrill, Perfect Money.

Переваги легалізації онлайн казино

У 2020 році, гравці з України нарешті змогли насолодитися емуляторами на законних підставах. Серед перших операторів, які отримали ліцензію, став бренд First Casino first.ua. Як і інші клуби, що працюють легально, вендор пропонує повний спектр послуг:

Класичні ігрові автомати.

Сучасні емулятори.

Краш-ігри.

Турніри.

Покер, блекджек.

Рулетка.

Легалізація онлайн казино в Україні визначає чіткий порядок реєстрації нових користувачів. Допуск до емуляторів отримують особи, старші за 21 рік. Щоб робити реальні ставки і виводити виграші, потрібно пройти верифікацію особистості та підтвердити вік.

Особливості поповнення рахунку

На відміну від казино, що працюють за міжнародними ліцензіями, в Україні віртуальні слот-зали надають можливість поповнити депозит кількома способами:

Картки українських банків.

онлайн-банкінг: Монобанк. Приват24.

Термінали самообслуговування.

Відправлення платного СМС-повідомлення на короткий номер.

На жаль, на цьому доступні способи закінчуються.

Особливості ліцензії для онлайн казино в Україні

Зібравши необхідні документи для легалізації, перерахувавши кошти до статутного фонду та на страховий депозит, оператору необхідно подати заявку в КРАІЛ. Співробітники Комісії проведуть перевірку, яка стосуватиметься абсолютно всього Сайт має бути надійно захищений сертифікатами шифрування SSL.