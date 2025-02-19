Суспільство

Lego проти підробок: як відрізнити оригінал від копії?

19 Лютого 2025 13:30
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Конструктори Lego – це символ якості, творчості та інженерної майстерності. Його обирають діти, дорослі, колекціонери та навіть інженери, які створюють з деталей моделі реальних споруд і механізмів.

Популярність бренду зробила його ціллю для шахраїв: сьогодні на ринку існує безліч підробок, які зовні можуть нагадувати оригінал, але значно поступаються йому за якістю. Як же не помилитися при покупці та відрізнити оригінал від копії?

Історія та унікальні стандарти якості Lego

Перш ніж говорити про підробки, варто згадати, чому оригінальний конструктор Lego такий особливий.

  • Компанія Lego була заснована у 1932 році в Данії, а перші пластикові кубики з’явилися у 1949 році. Відтоді вони майже не змінилися!
  • Всі деталі, випущені після 1958 року, ідеально сумісні між собою.
  • Під час виробництва кожна деталь проходить до 200 перевірок якості, щоб гарантувати міцність і точність форми.
  • Точність виготовлення настільки висока, що похибка деталей складає не більше 0,005 мм!

Підроблені набори не мають таких стандартів, тому якість їх деталей значно гірша.

Основні ознаки підробок

Перше, на що варто звернути увагу, – це якість пластику. Оригінальні набори Lego виготовляються з ABS-пластику, який не має різкого хімічного запаху, дуже міцний, не ламається при натисканні, а також зберігає свій насичений колір ідеально рівномірно. Підробки, навпаки, можуть бути зроблені з крихкого або надмірно гнучкого пластику, часто мають неприємний запах і з часом втрачають колір.

Ще один важливий показник – точність з’єднання деталей. Всі оригінальні кубики з’єднуються ідеально: без зайвих зусиль, без люфтів і зазорів. У підробках часто трапляються ситуації, коли деталі або занадто тугі й важко з’єднуються, або, навпаки, зовсім не тримаються одна за одну.

Надійний спосіб перевірити справжність набору – уважно подивитися на виступи на деталях. На оригінальних деталях Lego завжди є чітке гравірування «LEGO». Якщо логотипу немає або він нечіткий, це явна підробка.

Цікаві факти про Lego, які ви, можливо, не знали!

Найбільший набір Lego містить 11 695 деталей – це копія картини «Зоряна ніч» Вінсента Ван Гога. Інженери навіть будують реальні мости з деталей конструктора, щоб тестувати їхню міцність у лабораторіях. Щороку Лего виробляє понад 36 мільярдів деталей – це більше, ніж населення всієї планети.

Чому варто уникати підробок?

  • Дешевий пластик може містити токсичні речовини, шкідливі для дітей.
  • Деталі швидко ламаються, не сумісні одна з одною та з оригінальними Lego.
  • Підробки не проходять сертифікацію, тому виробник не несе відповідальності за якість.

Якщо ви хочете отримати справжнє задоволення від гри та бути впевненими в безпеці конструктора, вибирайте тільки оригінальні набори Lego. Використовуйте ці поради, щоб уникнути шахраїв і купити справжній Lego, який буде радувати вас і вашу сім’ю багато років.


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