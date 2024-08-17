Політика

Le Monde: Україна готова приєднатися до Міжнародного кримінального суду
17 Серпня 2024 19:01
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Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан (праворуч) і президент України Володимир Зеленський у Києві в лютому 2023 року / Фото ОПУ

Незабаром Україна може стати 125-ю державою-членом Міжнародного кримінального суду (МКС), пише Le Monde. У четвер, 15 серпня, президент України Володимир Зеленський подав у Раду законопроєкт про ратифікацію Римського договору – основоположного документа суду, створеного 1998 року для переслідування винних у геноциді, злочинах проти людяності, військових злочинах і агресії.

Досі українська армія рішуче виступала проти приєднання до договору МКС, побоюючись, що сама стане мішенню для судового переслідування в контексті конфлікту, розв’язаного Росією з 2014 року.

Водночас Євросоюз, усі члени якого ратифікували договір, підписаний у Римі в липні 1998 року, дедалі активніше наполягав на своєму. «Усі міркування, що це якимось чином зашкодить самій Україні, – всього лише міркування, і не більше того», – заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ще 2023 року, готуючи ґрунт.

«Ратифікація Римського статуту стане потужним сигналом про нашу прихильність до європейської інтеграції», – заявила заступниця глави канцелярії президента України Ірина Мудра. Приєднання до МКС, додала вона, «дасть Україні більше можливостей для покарання російських злочинців, зміцнить її позиції на дипломатичній арені та (…) міжнародну ізоляцію Росії».

Під всебічним тиском, зокрема з боку єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерса та прокурора МКС Каріма Хана, українська влада нарешті вийшла з глухого кута, пославшись на статтю 124 Римського договору.

Ця стаття дозволяє на 7 років звільнити будь-якого українця, цивільного чи військового, від переслідування за воєнні злочини з боку МКС.

Стаття 124 також поширюється на осіб, які вчинили воєнні злочини на території України, незалежно від їхньої національності, і, отже, буде застосовуватися до російських солдатів. Однак це не матиме практично жодного впливу. Україна збереже можливість переслідувати російських військових злочинців у своїх судах.

Статья 124 застосовуватиметься тільки після того, як Україна офіційно стане членом МКС, тобто за три місяці після того, як вона надасть в ООН ратифікований текст, ухвалений парламентом. Тому він ніяк не вплине на шість ордерів на арешт, уже виданих МКС щодо російських політичних і військових лідерів, включно з Володимиром Путіним.


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