Le Monde: Росія почала виробляти власний варіант “Shahed-136”

За даними англійської організації Conflict Armament Research, що займається вивченням компонентів озброєнь, Росія приступила до виробництва своїх іранських безпілотників типу Shahed, пише Le Monde.

Експерти організації вивчили уламки двох російських безпілотників, використаних минулого місяця в Україні, і дійшли висновку, що Росія почала виробляти та ставити на озброєння свій власний варіант Shahed-136.

Дослідницький центр відзначає «суттєві відмінності в конструкції планера та внутрішніх блоків, включаючи навігацію», що свідчить про те, що обидва безпілотники були зроблені в Росії, а не в Ірані.

На думку дослідників, Москва “використала принципи роботи безпілотника серії Shahed, спростивши при цьому його роботу за рахунок нових рішень”, і, ймовірно, зможе досить швидко налагодити виробництво нових безпілотників.