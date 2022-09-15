ЛЧ: “Шахтар” зіграв унічию проти “Селтіка” у Варшаві

“Шахтар” у другому матчі поспіль взяв очки на груповому етапі у Лізі чемпіонів УЄФА, маючи в активі чотири залікових пункти.
«Гірники» на стадіоні Війська Польського у Варшаві розійшлися миром із шотландським «Селтіком» – 1:1.
Після автоголу Артема Бондаренка на 10-й хвилині зустрічі паритет відновив форвард донеччан Михайло Мудрик (29).
Нагадаємо, у першому турі основної сітки Ліги чемпіонів «Шахтар» у гостях розгромив «Лейпциг» (4:1), а «Селтік» вдома програв «Реалу» (0:3).
У паралельному матчі групи F “Реал” вдома 2:0 обіграв РБ “Лейпциг”.
4 очки після двох матчів @ChampionsLeague ⭐️#ШахтарСелтік | #Shakhtar #UCL pic.twitter.com/r7RPUllfOM— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 14, 2022
У третьому турі 5 жовтня «Шахтар» на виїзді зіграє з «Реалом», а «Селтік» у гостях протистоятиме «Лейпцигу».