Спорт

ЛЧ: “Шахтар” зіграв унічию проти “Селтіка” у Варшаві

15 Вересня 2022 07:56
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“Шахтар” у другому матчі поспіль взяв очки на груповому етапі у Лізі чемпіонів УЄФА, маючи в активі чотири залікових пункти.

«Гірники» на стадіоні Війська Польського у Варшаві розійшлися миром із шотландським «Селтіком» – 1:1.

Після автоголу Артема Бондаренка на 10-й хвилині зустрічі паритет відновив форвард донеччан Михайло Мудрик (29).

Нагадаємо, у першому турі основної сітки Ліги чемпіонів «Шахтар» у гостях розгромив «Лейпциг» (4:1), а «Селтік» вдома програв «Реалу» (0:3).

У паралельному матчі групи F “Реал” вдома 2:0 обіграв РБ “Лейпциг”.

У третьому турі 5 жовтня «Шахтар» на виїзді зіграє з «Реалом», а «Селтік» у гостях протистоятиме «Лейпцигу».


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