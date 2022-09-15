ЛЧ: “Шахтар” зіграв унічию проти “Селтіка” у Варшаві

“Шахтар” у другому матчі поспіль взяв очки на груповому етапі у Лізі чемпіонів УЄФА, маючи в активі чотири залікових пункти.

«Гірники» на стадіоні Війська Польського у Варшаві розійшлися миром із шотландським «Селтіком» – 1:1.

Після автоголу Артема Бондаренка на 10-й хвилині зустрічі паритет відновив форвард донеччан Михайло Мудрик (29).

Нагадаємо, у першому турі основної сітки Ліги чемпіонів «Шахтар» у гостях розгромив «Лейпциг» (4:1), а «Селтік» вдома програв «Реалу» (0:3).

У паралельному матчі групи F “Реал” вдома 2:0 обіграв РБ “Лейпциг”.

У третьому турі 5 жовтня «Шахтар» на виїзді зіграє з «Реалом», а «Селтік» у гостях протистоятиме «Лейпцигу».