Спорт

ЛЧ: “Манчестер Сіті” та “Інтер” здобули перемог у перших матчах 1/4 фіналу

12 Квітня 2023 07:30
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ліга чемпіонів

Футболісти англійського клубу “Манчестер Сіті” обіграли суперників із німецької “Баварії” у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Гра у Манчестері завершилася з рахунком 3:0. Перемогу господарям поля принесли голи Родрі (27-а хвилина), Бернарду Сілви (70) та Ерлінга Холанда (77).

Матч-відповідь команди проведуть 19 квітня в Мюнхені.

У паралельному матчі італійський “Інтер” у гостях завдав поразки португальській “Бенфіці”.

Результат зустрічі – 2:0. За “Інтер” забили Ніколо Барелла (51-а хвилина) та Ромелу Лукаку (82, пенальті).

Другий матч пройде у Мілані 19 квітня.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 10 червня у Стамбулі. Чинним переможцем турніру є іспанський “Реал”.


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