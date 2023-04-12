ЛЧ: “Манчестер Сіті” та “Інтер” здобули перемог у перших матчах 1/4 фіналу

Футболісти англійського клубу “Манчестер Сіті” обіграли суперників із німецької “Баварії” у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.
Гра у Манчестері завершилася з рахунком 3:0. Перемогу господарям поля принесли голи Родрі (27-а хвилина), Бернарду Сілви (70) та Ерлінга Холанда (77).
Матч-відповідь команди проведуть 19 квітня в Мюнхені.
У паралельному матчі італійський “Інтер” у гостях завдав поразки португальській “Бенфіці”.
Результат зустрічі – 2:0. За “Інтер” забили Ніколо Барелла (51-а хвилина) та Ромелу Лукаку (82, пенальті).
Другий матч пройде у Мілані 19 квітня.
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 10 червня у Стамбулі. Чинним переможцем турніру є іспанський “Реал”.