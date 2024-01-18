Політика

Лавров заявив, що Захід погрожує Росії ядерною зброєю

18 Січня 2024 13:50
читать на русском →
лавров, ядерна зброя

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що це західні країни погрожують застосуванням ядерної зброї, а не президент РФ Володимир Путін.

Про це Лавров заявив на пресконференції 18 січня

“Усі тільки й кажуть, що Путін погрожує ядерною бомбою, хоча жодного разу такого не було виголошено (Путіним – ред.), на відміну від європейців та американців. Ті ж німці говорили: “Путін повинен знати, що у нас теж є ядерна зброя”. Багаторазово. Колишня прем’єрка (Великої Британії – ред.) казала: “натисну, не вагаючись, на кнопочку”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Січня 2024 10:23

Українські БПЛА атакували нафтобазу у Санкт-Петербурзі
18 Січня 2024 14:44

Рада очікує, що друга версія законопроєкту про мобілізацію з’явиться у перший тиждень лютого — ЗМІ
18 Січня 2024 08:08

Окупанти запустили по Україні 33 “Шахеди”, 22 − збили
18 Січня 2024 07:08

Байден зустрівся з Конгресом для обговорення потреби у виділенні допомоги Україні
17 Січня 2024 20:45

Франція завершує підготовку угоди про гарантії безпеки щодо України — Макрон
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
усі думки