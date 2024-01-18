Лавров заявив, що Захід погрожує Росії ядерною зброєю

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що це західні країни погрожують застосуванням ядерної зброї, а не президент РФ Володимир Путін.

Про це Лавров заявив на пресконференції 18 січня

“Усі тільки й кажуть, що Путін погрожує ядерною бомбою, хоча жодного разу такого не було виголошено (Путіним – ред.), на відміну від європейців та американців. Ті ж німці говорили: “Путін повинен знати, що у нас теж є ядерна зброя”. Багаторазово. Колишня прем’єрка (Великої Британії – ред.) казала: “натисну, не вагаючись, на кнопочку”.