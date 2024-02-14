Політика

Лавров заявив, що Росія готова до дипломатичного закінчення війни, але за певних умов

14 Лютого 2024 13:23
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україна, лавров, війна
Сергій Лавров / РИА

Глава МЗС Росії заявив, що вони нібито готові до дипломатичного завершення війни в Україні, але “враховуючи реалії на землі”

Про це пише пропагандистське видання РІА Новини.

“Ми залишаємося відкритими для політико-дипломатичного врегулювання на основі врахування наших законних інтересів, на основі врахування реалій, які склалися за довгі роки і які зараз призвели до нинішньої ситуації”, – сказав Лавров.

Він заявив, що оскільки “західні країни” не хочуть враховувати інтереси РФ та реалії, що склалися “на землі”, то варіантів домовитися пока немає. Він також заявив, що нібито США і “його союзники не полишають мрій про нанесення нам стратегічної поразки”.


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