Глава МЗС Росії заявив, що вони нібито готові до дипломатичного завершення війни в Україні, але “враховуючи реалії на землі”

Про це пише пропагандистське видання РІА Новини.

“Ми залишаємося відкритими для політико-дипломатичного врегулювання на основі врахування наших законних інтересів, на основі врахування реалій, які склалися за довгі роки і які зараз призвели до нинішньої ситуації”, – сказав Лавров.

Він заявив, що оскільки “західні країни” не хочуть враховувати інтереси РФ та реалії, що склалися “на землі”, то варіантів домовитися пока немає. Він також заявив, що нібито США і “його союзники не полишають мрій про нанесення нам стратегічної поразки”.