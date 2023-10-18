Політика

Лавров назвав народ Північної Кореї “братським” 

18 Жовтня 2023 16:55
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лавров, корея

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час візиту до Північної Кореї заявив, що обидві країни об’єднують “історично братські зв’язки”.

Про це заявив Лавров під час виступу в Пхеньяні, повідомляє Українська правда.

“На наш спільний, великий жаль, події останніх багатьох років показують, що японський мілітаризм нікуди не зник, американська гегемонія нікуди не зникла і загалом західний неоколоніалізм повною мірою залишається головним напрямком дій європейців, американців і японців. У зв’язку з цим наша взаємна солідарність, яка спирається на історично братські зв’язки, набуває особливого значення”.


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