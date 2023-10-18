Лавров назвав народ Північної Кореї “братським” 

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час візиту до Північної Кореї заявив, що обидві країни об’єднують “історично братські зв’язки”.

Про це заявив Лавров під час виступу в Пхеньяні, повідомляє Українська правда.

“На наш спільний, великий жаль, події останніх багатьох років показують, що японський мілітаризм нікуди не зник, американська гегемонія нікуди не зникла і загалом західний неоколоніалізм повною мірою залишається головним напрямком дій європейців, американців і японців. У зв’язку з цим наша взаємна солідарність, яка спирається на історично братські зв’язки, набуває особливого значення”.