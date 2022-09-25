Політика

Лавров в ООН назвав Луганську область “Лаоською”, Запорізьку – “Запорожною”, а Херсонську – Харківською

25 Вересня 2022 12:57
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Глава МЗС Росії Сергій Лавров під час виступу на Генасамблеї ООН назвав «Луганську народну республіку» Лаоської, а Запорізьку область – «Запорожною». Лавров читав з аркуша і швидко поправив себе. Також він заявив, що референдум відбувається на Харківщині, а не на Херсонщині.

«Зараз Захід закотив істерику через референдуми, які проходять у Лаоській … у Луганській, Донецькій, Харківській і Запорожній …та Запорізькій областях України. Але люди, які там проживають, по суті лише реагують на те, що їм в одному зі своїх інтерв’ю в серпні минулого року рекомендував голова київського режиму Зеленський. Тоді він порадив усім, хто почувається руським, заради блага своїх дітей та онуків йти до Росії. Ось жителі згаданих регіонів так зараз і чинять, забираючи із собою при цьому свої землі, на яких століттями жили їхні предки».


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Лавров в ООН назвав Луганську область “Лаоською”, Запорізьку – “Запорожною”, а Херсонську – Харківською
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