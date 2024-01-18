Лавреатка найпрестижнішої японської літературної премії написала роман за допомогою ChatGPT

Японська письменниця Ріе Кудан, лавреатка престижної премії Акутаґави, зізналася, що приблизно 5 % свого переможного роману написала за допомогою ChatGPT.

Про це повідомляє видання RFI.

СhatGPT допоміг Ріе Кудан написати футуристичний роман Tokyo-to Dojo-to (“Токійська вежа співчуття”). Події книжки розгортаються в Токіо майбутнього: історія розповідає про вежу-в’язницю, а наскрізною темою є штучний інтелект.

Авторка поділилася, що генеративний ШІ допоміг “розкрити її потенціал”. Під час церемонії після оголошення переможиці премії Акутаґави вона розповіла, що “активно використовувала ChatGPT у написанні цієї книжки”. Щобільше, Кудан заявила, що “близько п’яти відсотків книги дослівно цитують речення, згенеровані штучним інтелектом”. Вона додала, що відповіді ChatGPT іноді надихали на діалоги в романі.

Окрім цього, письменниця зізналася, що “часто грається” з ШІ поза творчою діяльністю: жінка довіряє йому свої таємниці, які “ніколи не змогла б розповісти комусь іншому”.

Організатори премії Акутаґави відмовилися коментувати ситуацію.