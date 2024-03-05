Латвія затвердила план військового зміцнення кордону із РФ та Білоруссю

Кабінет міністрів Латвії затвердив план військового зміцнення та антимобільності східного кордону, на реалізацію якого планується витратити €303 мільйони.

Про це повідомляє Delfi, передає Укрінформ.

Як зазначили у пресслужбі Міністерства оборони країни, цей план є частиною створення Балтійської лінії оборони, яка включатиме створення пунктів підтримки підрозділів Збройних сил Латвії вздовж усього кордону Росії та Білорусі – оборонних та укріплених позицій для солдатів, різних загороджень, протитанкових ровів, складів боєприпасів тощо.

Протягом наступних п’яти років оборонна галузь країни інвестує у зміцнення кордону €303 мільйони євро. Роботи, на які призначене це фінансування, розпочнуться вже цього місяця.

Як зазначається, зміцнення латвійського кордону розпочнеться з перекопування наявних доріг і створення протитанкових ровів. Також будуть розміщені різні перешкоди: протитанкові рови будуть укріплені бетонними блоками та конструкціями, наприклад, так званими “зубами дракона” та протитанковими мінами. Розміщення перешкод буде адаптовано до місцевості, з використанням природних перешкод – боліт, лісів та інших природних об’єктів.

При цьому для оперативного посилення оборонних позицій у прикордонній зоні будуть визначені та встановлені безпечні сховища вибухових речовин та мін, а також інженерно-технічних матеріалів.

Також будуть розроблені плани підготовки найважливіших транспортних артерій – автомобільних, залізниць, мостів – для підготовки до швидкого й ефективного прориву з метою затримки можливого просування противника.