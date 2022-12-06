Суспільство

Латвія закриває телеканал “Дождь”

6 Грудня 2022 09:11
56
телебачення

Національна рада електронних медіа Латвії прийняла рішення анулювати ліцензію на мовлення російського незалежного телеканалу “Дождь”, яка нині діє в республіці.

Голова NEPLP Іварс Аболіньш повідомив агентству LETA, що рішення про анулювання ліцензії на мовлення було ухвалено у зв’язку з загрозою національній безпеці та громадському порядку, пише Latvias Zinas.

Рішення було прийнято після оцінки комплексу порушень, допущених останнім часом: ненадання треку національною мовою для трансляцій, зображення Криму на мапі як частини території Росії, назва російської армії «нашою армією», можлива підтримка російської армії. Також було оцінено інформацію, отриману від Служби державної безпеки, зміст якої Аболіньш не розголошує.

“Оцінюючи сукупність порушень, NEPLP переконана, що керівництво “ТВ Дождь” не розуміє та не усвідомлює значущості та серйозності порушень, тому не може діяти на території Латвії”, – сказав голова NEPLP.

Рішення набуде чинності в ніч проти четверга, 8 грудня, коли “Дождь” має припинити мовлення на території Латвії.

Зважаючи на те, що «ТВ Дождь» транслюється не лише на телебаченні, а й на платформі «Youtube», NEPLP проситиме поставити геоблокування каналу на цій платформі, щоб контент був недоступний у Латвії. “У Росії вони можуть вільно мовити в Інтернеті”, – додав Аболіньш.


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