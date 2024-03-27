Політика

Латвія висилає російського дипломата

27 Березня 2024 21:00
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росія, латвія
Прапор Латвії / Фото: Pixabay

Міністерство закордонних справ Латвії оголосило російського дипломата Олега Зикова персоною нон грата.

Він має покинути державу до 10 квітня, повідомляє МЗС Латвії.

“Міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного РФ Олега Зикова, якому латвійська сторона висловила категоричний протест з приводу неприпустимої та провокаційної публічної комунікації, яку посольство Росії в Латвії веде протягом тривалого часу. Це грубо суперечить нормам дипломатичного спілкування за буквою і духом Віденської конвенції 1961 року”, — йдеться у заяві.

Останнім часом посольство Росії в Латвії неодноразово робило різкі висловлювання в бік латвійської влади й правоохоронців.

Із останніх публікацій на своїй сторінці в соцмережі Facebook російське посольство стверджувало, ніби поліція Латвії забороняє приносити квіти до посольства у зв’язку з терактом у Красногорську, через що людям довелося організовувати стихійний меморіал на протилежному боці вулиці. Насправді заборона будь-що складати біля будівлі посольств Росії та України діє з березня 2022 року і була введена з метою безпеки.


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