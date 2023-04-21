Політика

Латвія передасть Україні всі ПЗРК Stinger, що в неї є

21 Квітня 2023 22:00
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зброя, латвія

На засіданні Контактної групи з питань оборони України в п’ятницю міністр оборони Латвії Інара Мурнієце оголосила про рішення передати Києву всі наявні в латвійської сторони переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

“Латвія відгукнулася на прохання України про постачання систем протиповітряної оборони і вирішила передати Україні всі засоби ППО Stinger, які у нас ще є. Ми зробимо все можливе, щоб доставити їх в Україну якнайшвидше”, – оголосила Мурнієце.

Крім того, Латвія продовжує втілювати програму підготовки українських військовослужбовців.

“Нашою метою було подвоїти кількість українських солдатів, які пройшли підготовку в Латвії цьогоріч, якщо порівняти з 2022 роком. Зараз ми бачимо, що зможемо підготувати ще більше військовослужбовців Збройних сил України на різних рівнях. Упевнена, що до кінця року Латвія підготує майже три тисячі солдатів Збройних Сил України”, – сказала очільниця відомства.

Водночас вона наголосила, що Рига разом із іншими союзниками працює над новою ініціативою щодо підготовки солдатів Збройних Сил України в Латвії.


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