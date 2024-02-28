Техно

“Київстар” отримав новий код мобільної мережі 077

28 Лютого 2024 18:00
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Ілюстративне фото Київстар

Регулятор видав оператору Kyivstar дозвіл на використання коду мережі «77» для 10 млн номерів. Тобто номери будуть починатися так: +380 77.

Про це повідомила Національна комісія з держрегулювання електронних комунікацій.

З таким проханням Kyivstar звернувся для того, щоб, зокрема, не допустити дефіциту вільних номерів. Так, оператор до цього мав 5 таких кодів: «67», «68», «96», «97» і «98». Вони використані на 79%.

Наприклад, станом на 1 лютого понад 8 млн номерів мають код «98» (із 10 млн можливих), а код «68» — 7,7 млн.

«Вільного номерного ресурсу, що залишився, недостатньо для задоволення потреб абонентів “Київстар” у перспективі найближчих двох років», — сказано в тексті листа компанії до регулятора.

Водночас оператор постійно проводить ревізію абонентської бази, у результаті якої звільнені абонентами номери використовуються повторно.

Kyivstar обслуговує 24 млн абонентів мобільного та понад мільйон абонентів фіксованого зв’язку.


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