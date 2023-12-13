Суспільство

“Київстар” оголосив про відновлення зв’язку

13 Грудня 2023 19:13
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зв'язок

О 18:00, 13 грудня, мобільний оператор “Київстар” розпочав включення голосового зв’язку по всій Україні.

Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.

“Зв’язок починає з’являтись і ви можете зателефонувати рідним”, – зазначили в “Київстар”.

В компанії попереджають, що відновлення послуг відбуватиметься поступово, тому до кінця дня ще можливі короткочасні складнощі.

У такому випадку рекомендується:

  • перезавантажити телефони;
  • відключити послугу VoLTE в налаштуваннях телефону.

“Наразі ми працюємо над відновленням передачі даних та SMS і сподіваємось, що вони також будуть доступні протягом доби”, – зазначили в “Київстар”.

У компанії також обіцяють компенсувати абонентам проблеми зі зв’язком, які виникли внаслідок хакерської атаки 12 грудня.

“Після повного відновлення мережі, ми обіцяємо підготувати компенсації усім абонентам та корпоративним клієнтам, які не могли скористатись сервісами компанії”, – наголошується в повідомленні.


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