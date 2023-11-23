Кримінал

Київський суд продовжив до березня розслідування у справі Коломойського

23 Листопада 2023 20:53
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коломойський

Шевченківський райсуд Києва продовжив до 2 березня 2024 року включно досудове розслідування у справі бізнесмена Ігоря Коломойського.

Про це пише Суспільне.

Прокурори попросили продовження досудового розслідування у справі про заволодіння Коломойським коштами ПриватБанку.

За їхніми словами, необхідно більше часу, щоб опитати підозрюваних у кримінальному провадженні, провести слідчі експерименти, судово-економічні експертизи, провести допити свідків і опитати посадових осіб банку.

Водночас захист просив не задовольняти клопотання прокурора.

«Є документи, є фінансові операції, тому в цьому обсяг доказів зводиться не до показань свідків, а до розрахункових операцій», — сказав адвокат.

У підсумку суд задовольнив клопотання прокурорів продовжити досудове розслідування.


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