Київський суд продовжив до березня розслідування у справі Коломойського

Шевченківський райсуд Києва продовжив до 2 березня 2024 року включно досудове розслідування у справі бізнесмена Ігоря Коломойського.

Про це пише Суспільне.

Прокурори попросили продовження досудового розслідування у справі про заволодіння Коломойським коштами ПриватБанку.

За їхніми словами, необхідно більше часу, щоб опитати підозрюваних у кримінальному провадженні, провести слідчі експерименти, судово-економічні експертизи, провести допити свідків і опитати посадових осіб банку.

Водночас захист просив не задовольняти клопотання прокурора.

«Є документи, є фінансові операції, тому в цьому обсяг доказів зводиться не до показань свідків, а до розрахункових операцій», — сказав адвокат.

У підсумку суд задовольнив клопотання прокурорів продовжити досудове розслідування.