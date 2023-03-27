Суспільство

Київський напрямок Московської залізниці перейменують на Калузький

27 Березня 2023 09:52
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росія

Влада Москви вирішила назвати четвертий Московський центральний діаметр (МЦД-4) Калузько-Нижегородським, а не Київсько-Горківським, розповіли ТАСС у прес-службі департаменту транспорту міста.

У зв’язку з цим у сегменті приміських перевезень ділянку Київського напрямку Московської залізниці (МЗ) назвуть Калузьким, додали у відомстві.

Чиновники пояснили це рішення спрощенням навігації для пасажирів. Четвертий діаметр «Калузько-Нижегородський», який запустять у 2023 році, названо за назвами великих міст, куди ведуть Київський та Горьківський залізничні напрямки.

“Для позначення нового діаметра обрані міста в найближчих регіонах, оскільки це приміські, а не внутрішньоросійські залізничні перевезення”, – заявили в прес-службі дептрансу.

Як зазначає агентство, у повідомленнях прес-служб і на офіційних сайтах МЗ та перевізника Центральної приміської пасажирської компанії цей напрямок все ще називають Київським. У свою чергу, у інших московських центральних діаметрів залишилися колишні назви: Білорусько-Савелівський МЦД-1, Курсько-Ризький МЦД-2, Ленінградсько-Казанський МЦД-3, Ярославсько-Павелецький МЦД-5.

На запитання ТАСС, «чи будуть перейменовані однойменні станції метро, вулиця, вокзал та площа Київського вокзалу в столиці», у дептрансі відповіли, що «таких ініціатив департамент транспорту не висував».


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