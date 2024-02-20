Кримінал

Київський блогер та політексперт готував фейки для кремлівських ЗМІ

20 Лютого 2024 13:26
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Правоохоронці оголосили підозру київському блогеру / Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці оголосили підозру київському блогеру, який позиціював себе як політичного експерта та поширював фейки про війну в Україні.

Про це повідомили Служба безпеки України та столична прокуратура.

За даними слідства, 39-річний підозрюваний заперечував збройну агресію рф та намагався дискредитувати командування Сил оборони на користь росії. Також він розповсюджував дезінформацію про суспільно-політичну ситуацію в Україні. Так, підозрюваний намагався вплинути на міжнародний імідж держави, кажуть у СБУ. 

Правоохоронці не називають імені фігуранта, але, за даними джерел NV, ідеться про Дмитра Корнійчука.

Як встановило слідство, зокрема, блогер переконував свою аудиторію, що повномасштабне вторгнення в Україну розпочала не росія, а президент США, також країна нібито винна в окупації частини українських територій та численних ракетних обстрілах.

Для поширення фейків псевдоексперт використовував власний канал на YouTube та сторінки в соцмережах, а саме у Telegram та Х. Зазначається, що дописи та відеокоментарі блогера використовували основні російські телеканали та інтернет-видання, які створювали на їхній основі постановчі сюжети та провокаційні публікації. Загальна аудиторія цих майданчиків становила понад пів мільйона користувачів.

Крім того, пропагандисти з росії запрошували його до участі в телевізійних етерах, зокрема на канал «Звезда», який належить Міноборони рф.

За даними слідства, фігурант ще до початку повномасштабного російського вторгнення був постійним учасником ток-шоу на телеканалах олігарха Віктора Медведчука, якого нині підозрюють у державній зраді. Там блогер поширював прокремлівські наративи щодо внутрішньої обстановки в Україні та зовнішнього курсу держави.

Під час обшуків у помешканні блогера виявили комп’ютери та мобільні телефони із доказами його діяльності. 

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників. Чоловікові може загрожувати до 8 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та заборонив користуватися власними сторінками у соцмережах. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.


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