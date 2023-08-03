Київ знову атакували Шахеди: ППО знищила півтора десятка цілей

Під час атаки “Шахедами” на підльоті до Києва ППО знищила майже півтора десятка повітряних цілей.
Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
“Восьма поспіль атака ворожих боєприпасів “Shahed” по Києву.
І знов, як вчора – атака масована. Силами і засобами ППО на підльоті до Києва було виявлено та знищено майже півтора десятка повітряних цілей”.
За попередніми даними, у столиці обійшлося без жертв та руйнувань.
Попко додав, що нічна повітряна тривога у Києві тривала рівно 3 години, вона стала 820-ою для столиці з початку повномасштабного вторгнення.