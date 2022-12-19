Київ підтримує заклик республіканців до більшої “прозорості й підзвітності”

Українська влада підтримує заклик деяких американських законодавців, зокрема, республіканців до більшої “прозорості й підзвітності” допомоги США Україні. Про це в інтерв’ю телеканалу ABC заявила українська посолка у США Оксана Маркарова.

“Ми працюємо з Конгресом на дуже сильній двопартійній основі, не лише щодо звітів про те, що ми вже отримали, – сказала Маркарова щодо того, як Київ звітує Вашингтону про отриману допомогу. – Вже є низка систем, що діють. Система НАТО щодо допомоги у сфері безпеки, але й також повний звіт щодо бюджетної підтримки”.

У відповідь на питання про можливість нового наступу РФ, зокрема, з території та за участі Білорусі Маркарова заявила, що Україна готується до оборони на всій території держави, але висловила сподівання, що Мінськ утримається від прямої участі у війні. Українська посолка підтвердила намір Києва звільнити всі окуповані Росією території, зокрема, Крим: “Крим нічим не відрізняється від будь-якої іншої української [території]”

“Повернути все назад дуже і дуже важко […] Ми платимо найвищу ціну за визволення нашої землі та нашого народу. Але іншого виходу немає, тому що ми знаємо, що відбувається під російською окупацією. Вони вбивають, катують і знищують українців”, – сказала очільниця дипмісії.

Вона підкреслила, що оскільки війна з Росією триватиме й у 2023 році, Україна продовжуватиме покладатися на підтримку Конгресу США. У відповідь на запитання про те, що буде, якщо Україна все ж не отримає від США системи ППО Patriot, Маркарова сказала: “Ми просили про різні види ППО. І ми бачимо, що відбувається, коли у нас не вистачає протиповітряної оборони, […] відбувається масована атака на цивільну інфраструктуру. 50% енергомереж знищено. Ми повинні це зупинити. І єдиний спосіб зробити це – збільшити чисельність ППО всюди в Україні”.