Киян попередили про можливий запах води у кранах

15 вересня 2024 року на річці Десна в межах Київщини якість води у місцях водозаборів м. Києва та м. Бровари перебуває у межах норми. Ризики для здійснення водозабору відсутні. Про це заявили у Державному агентстві водних ресурсів України.

Перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено. Загибелі риби не виявлено, показники розчиненого кисню у межах норми, фіксується потемніння води.

По азоту амонійному, нітритах та хлоридах перевищень не зафіксовано.

Забруднення, яке рухається Десною, менш концентроване, ніж було на початку у річці Сейм та у точках відбору води на Чернігівщині, стверджують у відомстві.

За даними Київводоканалу та Київського міського центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, у відібраних пробах питної води на ранок 15 вересня в контрольних точках централізованого водопостачання м.Києва перевищення не виявлено.

За даними Київводоканалу та оцінками науковців, очисні споруди Київводоканалу справляться із забрудненням у разі його доходження до точок водозабору. Тож якість води у кранах споживачів не зміниться та відповідатиме вимогам Державних санітарних норм і правил.

Єдиний ризик – можливий запах.

“Однак для його усунення Київводоканалом заготовлено 120 тонн пилоподібного активованого вугілля. У випадку погіршення показників якості води у Десні Київводоканал застосовуватиме технологію посиленого очищення води з використанням пилоподібного активованого вугілля. Це дозволить усунути органічні забруднення та неприємні запахи”, – заспокоїли у Держводагентстві.