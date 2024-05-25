Китай завершив військові навчання біля берегів Тайваню

Китай завершив дводенні військові навчання навколо Тайваню, під час яких він імітував атаки бомбардувальників і практикував висадку на кораблі, передає Reuters.

Тайвань засудив ці навчання як “кричущу провокацію”, докладно розповівши про різке збільшення кількості китайських військових літаків і військових кораблів.

Військовий канал китайського державного телебачення повідомив у п’ятницю, що навчання завершилися. У коментарі офіційної газети People’s Liberation Army Daily йдеться про те, що вони тривали два дні з четверга по п’ятницю, як і було оголошено раніше.

Китай, який вважає демократичний Тайвань своєю територією, розпочав навчання “Спільний меч – 2024А” через три дні після того, як президентом Тайваню став Лай Чін-те, якого Пекін називає “сепаратистом”.

Пекін заявив, що навчання стали “покаранням” за інавгураційну промову Лая, в якій він сказав, що два боки Тайванської протоки “не підкоряються один одному”, що Китай розцінив як заяву про те, що два боки є окремими країнами.

Лай неодноразово пропонував переговори з Китаєм, але отримував відмову. Він заявив, що тільки народ Тайваню може вирішувати своє майбутнє, і відкидає суверенні претензії Пекіна. Уряд Тайваню засудив навчання, заявивши, що не піддаватиметься тиску Китаю.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що в п’ятницю виявило 62 китайські військові літаки і 27 військово-морських суден, зокрема 46 літаків, які перетнули серединну лінію Тайванської протоки, що раніше служила неофіційним бар’єром між двома сторонами.

Китайські літаки, включно з сучасними винищувачами Су-30 і бомбардувальниками H-6, що несуть ядерну зброю, здійснювали польоти в протоці, а також у каналі Баші, який відокремлює Тайвань від Філіппін, заявили в міністерстві.

У п’ятницю міністерство опублікувало кадри, зроблені літаками ВПС Тайваню, на яких зафіксовано китайський винищувач J-16 і бомбардувальник H-6, але не повідомило, де саме вони були зроблені.

У суботу президентська канцелярія Тайваню заявила, що військові дії Китаю підірвали мирний і стабільний статус-кво в Тайванській протоці.