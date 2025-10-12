Китай закликає США відмовитися від тарифних погроз і повернутися до переговорів

Пекін відповів на нові заходи Вашингтона, заявивши, що погрози підвищенням мит не допомагають досягти торговельної угоди, і закликав США «якнайшвидше виправити помилкові дії» та активізувати перемовини, пише Bloomberg.

Міністерство комерції КНР у неділю заявило, що нещодавні кроки Пекіна у відповідь на «пов’язані зі США питання» були необхідними та оборонними, і попередило про «відповідні заходи» для захисту своїх прав у разі подальших дій США. Заява стала реакцією на оголошені президентом США Дональдом Трампом додаткові 100% мита на китайські товари та експортні обмеження на «будь-яке критично важливе програмне забезпечення» з 1 листопада, після чого він також пригрозив скасувати майбутню зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

У Пекіні нагадали, що до цього Китай запровадив нові портові збори для американських суден, розпочав антимонопольне розслідування щодо Qualcomm Inc. і оголосив широкі обмеження на експорт рідкоземельних і інших критично важливих матеріалів. Міністерство комерції підкреслило: експортний контроль не є забороною, а заявки, що відповідають вимогам, схвалюватимуть; про заходи завчасно повідомили за двосторонніми каналами.

За оцінкою відомства, вплив нових правил на промислові та постачальні ланцюги «дуже обмежений». Китай заявив про готовність посилювати діалог і обмін щодо експортного контролю з іншими країнами задля підтримання безпеки й стабільності глобальних ланцюгів постачання.