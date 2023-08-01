Суспільство

Китай вимагає припинити надавати військову допомогу Тайваню

1 Серпня 2023 11:54
читать на русском →
китай, сша, Тайвань

Китай закликав Сполучені Штати припинити всі форми військової допомоги Тайваню. Крім того, у КНР наголосили, що китайська армія готова захищати національний суверенітет і територіальну цілісність країни.

Про це заявив речник Міноборони КНР Тан Кефей.

“Надання Сполученими Штатами військової допомоги китайському регіону Тайвань є грубим втручанням у внутрішні справи Китаю, серйозно підриває суверенітет і інтереси безпеки Китаю та загрожує миру і стабільності в Тайванській протоці”, — сказав Тан Кефей.

Речник Міноборони КНР зауважив, що питання Тайваню зачіпає основні інтереси Китаю і є “червоною лінією” у китайсько-американських відносинах.

“Ми закликаємо американську сторону припинити всі форми військової допомоги Тайваню і не йти далі неправильним та небезпечним шляхом”, — сказав Тан Кефей.

Окрім цього він додав, що Китай рухається до возз’єднання, і “жодна особа чи жодна сила його не зупинить”. За його словами, китайська армія уважно стежить за ситуацією в Тайванській протоці й рішуче захищатиме національний суверенітет і територіальну цілісність КНР.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
1 Серпня 2023 12:15

Окупанти вдарили по херсонській лікарні: є загиблий

1 Серпня 2023 12:04

Депутат від партії “Слуга народу” здавав офіс росіянам, які збирали інформацію про ППО
1 Серпня 2023 10:42

Депутати Київради підпали під підозру ДБР: ухиляються від військової служби
1 Серпня 2023 09:22

“Якщо РФ завдасть ядерного удару по Україні, США розцінить це як удар по НАТО” – сенатор США
1 Серпня 2023 07:51

Кількість постраждалих внаслідок удару по Кривому Рогу перевищила вісімдесят

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык

Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації

Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

Александр КИРШ

Foreign Affairs предложили Байдену организовать замену российского руководства

усі думки