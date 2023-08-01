Китай вимагає припинити надавати військову допомогу Тайваню

Китай закликав Сполучені Штати припинити всі форми військової допомоги Тайваню. Крім того, у КНР наголосили, що китайська армія готова захищати національний суверенітет і територіальну цілісність країни.

Про це заявив речник Міноборони КНР Тан Кефей.

“Надання Сполученими Штатами військової допомоги китайському регіону Тайвань є грубим втручанням у внутрішні справи Китаю, серйозно підриває суверенітет і інтереси безпеки Китаю та загрожує миру і стабільності в Тайванській протоці”, — сказав Тан Кефей.

Речник Міноборони КНР зауважив, що питання Тайваню зачіпає основні інтереси Китаю і є “червоною лінією” у китайсько-американських відносинах.

“Ми закликаємо американську сторону припинити всі форми військової допомоги Тайваню і не йти далі неправильним та небезпечним шляхом”, — сказав Тан Кефей.

Окрім цього він додав, що Китай рухається до возз’єднання, і “жодна особа чи жодна сила його не зупинить”. За його словами, китайська армія уважно стежить за ситуацією в Тайванській протоці й рішуче захищатиме національний суверенітет і територіальну цілісність КНР.