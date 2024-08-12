Китай відреагував на події у Курській області

Китай закликав сторони до деескалації конфлікту.

Про це йдеться у заяві китайського МЗС.

“Китай взяв до відома ситуацію, що склалася. Позиція Китаю в українському питанні є послідовною та чіткою, закликаючи всі сторони дотримуватись “трьох принципів” деескалації ситуації: зона бойових дій не повинна розширюватися, не допускати ескалації війни та не допускати провокацій, які ведуть до посилення вогню будь-якою стороною”, — заявили у відомстві.

В МЗС Китаю наголосили, що Пекін продовжить підтримувати контакти з міжнародною спільнотою та відігравати “конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання української кризи”.