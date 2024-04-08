Китай спростовує інформацію про надання військової допомоги РФ

Пекін спростовує інформацію про надання військової підтримки Росії для та заявляє, що належно контролює експорт товарів військового призначення.

Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, коментуючи публікацію Bloomberg про збільшення допомоги Пекіна Москві та, зокрема, надання даних геопросторової розвідки.

«Позиція Китаю в українському питанні завжди об’єктивна і справедлива. Ми активно працюємо над просуванням мирних переговорів та політичного врегулювання», – сказала Мао.

Вона додала, що Китай не був стороною, яка призвела до «української кризи» (так у Пекіні називають війну – ред.) й не отримує від неї жодної вигоди, та запевнила в належному контролі китайського військового експорту.

«Китай регулює експорт товарів, що підлягають підвищеному контролю, відповідно до його законів і правил», – заявила дипломат.

Мао назвала відносини Китаю з Росією «нормальними» та закликала «відповідні країни», вочевидь, маючи на увазі США й решту партнерів України, «не нападати на них і не завдавати шкоди законним правам та інтересам китайських компаній».