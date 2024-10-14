Китай розпочав навчання з блокування портів Тайваню

Армія Китаю в понеділок, 14 жовтня, почала навчання навколо острова Тайвань, заявивши, що в такий спосіб направляє «суворе попередження сепаратистським силам» на острові.

Тайвань назвав маневри Китаю провокацією, і заявив, що відправив відповідні сили у відповідь.

За даними «Сіньхуа», у навчаннях «Спільний меч-2024» у Тайванській протоці беруть участь сухопутні війська, військово-морські, військово-повітряні сили і ракетні війська. Китайські військові, як повідомляється, «проведуть маневри зі спільного штурму за участю різнорідних ударних сил», наблизившись до острова з північного, південного і східного боку.

Як заявив офіційний представник Східної зони бойового командування армії КНР Лі Сі, китайські війська планують «зосередитися на блокуванні й узятті під контроль ключових портів і районів, нанесенні ударів по морських і наземних цілях».

Президент Тайваню Лай Цінде скликав екстрену нараду з питань національної безпеки, а також доручив відповідним структурам відреагувати на дії КНР.