Китай просить Іран стримувати атаки хуситів на судна у Червоному морі

Китайські посадовці просять Іран стримувати атаки хуситів на судна у Червоному морі, інакше це може позначитися на його торговельних відносинах з Пекіном.

Про це пише Reuters із посиланням на чотири іранські джерела та дипломата, обізнаного з ситуацією.

Пекін і Тегеран обговорювали питання щодо торгівлі та атак хуситів на кількох минулих зустрічах. Напади хуситів підвищили вартість морських перевезень і страхування суден. Це порушило ключовий торговельний маршрут між Азією і Європою, яким користуються кораблі з Китаю.

«По суті, Китай каже: “Якщо нашим інтересам буде завдано якоїсь шкоди, це вплине на наш бізнес з Тегераном. Тому скажіть хуситам, щоб вони проявляли стриманість”», — розповів Reuters один з іранських чиновників.

Разом із цим китайські політики не давали жодних коментарів чи погроз щодо того, як можуть змінитися торговельні відносини між Пекіном і Тегераном.

Однак зазначається, що Пекін чітко дав зрозуміти, що буде «дуже розчарований Тегераном», якщо у Червоному морі атакують будь-яке судно, повʼязане з Китаєм, або якщо інтереси країни зачеплять якимось чином.