Китай обслуговує корабель, який возить в Росію зброю з КНДР, – Reuters

Китай надає причал для російського вантажного судна, що перебуває під санкціями США і причетне до постачання північнокорейської зброї в Росію.

Про це свідчать супутникові знімки, які отримало агентство Reuters.

Британський аналітичний центр Royal United Services Institute (RUSI) заявив, що російське судно “Ангара”, яке з серпня 2023 року перевезло до російських портів тисячі контейнерів, які, як вважають, містять північнокорейські боєприпаси, з лютого стоїть на якорі на китайській верфі у східній провінції Чжецзян.

Присутність корабля в китайському порту підкреслює виклики, з якими стикаються Сполучені Штати і їхні союзники, намагаючись припинити військову і економічну підтримку Росії.