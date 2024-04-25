Китай не може претендувати на нейтралітет, він фактично вже обрав сторону – посол  

Китай продовжує продавати Москві технології БПЛА та інгредієнти для пороху, допомагаючи у війні.

Про це заявила посол США при НАТО Джуліанна Сміт, пише Politico.

“КНР не може претендувати на повний нейтралітет у цьому випадку, вони фактично обирають сторону. Я думаю, що коли КНР намагається зобразити себе нейтральною стороною, коли йдеться про цю війну, ми на це не купимося”, – каже Сміт.

За її словами, Штати “все частіше бачать матеріальну підтримку” з боку Китаю для Росії, додавши, що це обладнання, яке може мати як цивільне, так і військове застосування, зіграло вирішальну роль у допомозі Москві досягти деяких її цілей проти України.

“Якби вони не надавали деякі з цих компонентів або цю матеріальну підтримку, Росія була б у зовсім іншій ситуації і мала б проблеми з продовженням деяких з цих актів агресії”, – сказала вона.