Політика

Китай намагається просувати свій “мирний план”, – Reuters
June 13 2024 15:41
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Спеціальний посланник Китаю у справах Євразії Лі Хуей / Фото: REUTERS

Китай, відмовившись брати участь у швейцарському саміті, лобіює свій “мирний план” серед світових урядів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваних дипломатів.

За словами дипломатів, напередодні саміту Китай активізував інформаційно-пропагандистську роботу, проводячи зустрічі з високопоставленими іноземними гостями, телефонні дзвінки і відправляючи повідомлення іноземним представництвам на китайській платформі WeChat.

Спеціальний посланник Пекіна з євразійських справ Лі Хуей минулого місяця відвідав Туреччину, Єгипет, Саудівську Аравію й ОАЕ та зустрівся з офіційними представниками країн, що розвиваються, в їхніх посольствах у Пекіні, кажуть дипломати.

Пояснюючи, чому не візьме участь у саміті, Китай намагається переконати країни, що розвиваються, приєднатися до мирного плану з 6 пунктів, який він розробив із Бразилією минулого місяця.

45 країн висловили підтримку цій пропозиції, а понад 20 або приєдналися, або “серйозно розглядають” китайську ініціативу, заявив минулого тижня міністр закордонних справ Ван І.

Reuters не вдалося з’ясувати, який вплив справило лобіювання з боку Китаю, але кількість зареєстрованих учасників саміту в Швейцарії зменшилася.


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