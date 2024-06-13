Китай намагається просувати свій “мирний план”, – Reuters

Китай, відмовившись брати участь у швейцарському саміті, лобіює свій “мирний план” серед світових урядів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваних дипломатів.

За словами дипломатів, напередодні саміту Китай активізував інформаційно-пропагандистську роботу, проводячи зустрічі з високопоставленими іноземними гостями, телефонні дзвінки і відправляючи повідомлення іноземним представництвам на китайській платформі WeChat.

Спеціальний посланник Пекіна з євразійських справ Лі Хуей минулого місяця відвідав Туреччину, Єгипет, Саудівську Аравію й ОАЕ та зустрівся з офіційними представниками країн, що розвиваються, в їхніх посольствах у Пекіні, кажуть дипломати.

Пояснюючи, чому не візьме участь у саміті, Китай намагається переконати країни, що розвиваються, приєднатися до мирного плану з 6 пунктів, який він розробив із Бразилією минулого місяця.

45 країн висловили підтримку цій пропозиції, а понад 20 або приєдналися, або “серйозно розглядають” китайську ініціативу, заявив минулого тижня міністр закордонних справ Ван І.

Reuters не вдалося з’ясувати, який вплив справило лобіювання з боку Китаю, але кількість зареєстрованих учасників саміту в Швейцарії зменшилася.