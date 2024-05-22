Суспільство

Китай готується або вже надає летальну допомогу РФ – Шеппс

22 Травня 2024 13:45
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китай, британія, рф
Грант Шеппс / Getty Images

У середу, 22 травня, міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс  заявив, що Китай вже надає або готується надати летальну допомогу РФ.

Про це повідомляє Reuters.

На конференції в Лондоні Шеппс заявив, що американська і британська військова розвідка мають докази того, що «летальна допомога зараз (вже надходить – ред.) або буде надходити з Китаю до Росії і в Україну, і я думаю, що це значний розвиток подій».

Шеппс не надав додаткових даних на підтримку свого твердження.

«Ми повинні бути стурбовані цим, тому що в перші дні цієї війни Китай хотів би представити себе як країну, що має стримуючий вплив на президента Росії Володимира Путіна», – додав він.

Минулого місяця посольство Китаю в США заявило, що не надавало зброї Росії, додавши, що Китай «не є виробником або стороною, залученою в українську кризу».


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