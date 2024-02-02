Квентін Тарантіно запросив Бреда Пітта зіграти у своєму останньому фільмі

Режисер Квентін Тарантіно запросив актора Бреда Пітта зіграти у фільмі “Кінокритик” (The Movie Critic), повідомляють Deadline і The Hollywood Reporter з посиланням на джерела.

Автор Deadline Майк Флемінг зазначив, що неясно, яку роль зіграє Пітт, але припустив, що йому дістанеться головна роль. Водночас галузеве видання Screen Rant пише, що раніше Тарантіно хотів запросити на головну роль актора до 35 років (а Пітту в грудні 2023 року виповнилося 60 років). Фільм “Кінокритик”, зазначає видання, заснований на історії людини, яка померла у віці близько тридцяти років.

The Hollywood Reporter повідомив у березні 2023 року, що Квентін Тарантіно завершив роботу над сценарієм до фільму “Кінокритик”. За два місяці режисер розповів Deadline, що події фільму відбуваються в Каліфорнії 1977 року, а фільм “заснований на історії людини, яка справді жила, але ніколи не була по-справжньому знаменитою, і вона писала рецензії на фільми для порнографічних журналів”.

Наразі невідомо, чи уклав Бред Пітт контракт на участь у фільмі Тарантіно. До кінця 2024 року, зазначає The Hollywood Reporter, Пітт зайнятий у фільмі про “Формулу-1” режисера Джозефа Косинські для Apple. Зйомки “Кінокритика”, як очікується, почнуться або наприкінці цього року, або на початку 2025-го.