Курська операція виконала своє завдання, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Курська операція успішно виконала своє завдання — відтягнула російські війська з Покровського, Харківського та Сумського напрямків.

Про це глава держави повідомив під час зустрічі з журналістами, передає “Суспільне“.

“Ситуація зараз дуже складна. Я можу лише подякувати нашим воїнам за цю операцію. Вона своє завдання виконала. Спочатку спав тиск на Харківському напрямку, потім вони почали відводити війська зі Східного напрямку. Думаю, що на Покровському напрямку зараз ситуація стабільна, і їм буде дуже важко спробувати окупувати Покровськ,” — заявив Зеленський.

Раніше у Генштабі ЗСУ зазначили, що інформація про нібито “оточення” українських підрозділів у Курській області є неправдивою.

З початку доби на цьому напрямку зафіксовано 13 бойових зіткнень. Генштаб наголошує, що загрози оточення українських підрозділів немає.