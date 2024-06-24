Кулеба звернувся до ЄС із закликом прискорити військову допомогу Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав прискорити військову допомогу Україні.

Про це він заявив у виступі на засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

Міністр подякував 27 країнам ЄС за схвалення переговорних рамок України та Молдови і додав, що переговори про вступ до ЄС розпочнуться завтра.

Кулеба також наголосив на важливості 14-го пакета санкцій ЄС для подальшого придушення військової економіки Путіна та привітав останні кроки ЄС щодо використання заморожених російських активів на користь України.

“Окремо наголосив на необхідності прискорення постачання військової допомоги, особливо протиповітряної оборони, розширення виробництва оборонної продукції. Ми можемо і повинні перемогти російську агресію на українській землі, щоб забезпечити довгостроковий мир і стабільність у всій Європі”, — сказав він.