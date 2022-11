Кулеба зустрівся з Блінкеном на полях саміту АСЕАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба й державний секретар США Ентоні Блінкен у суботу зустрілися на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у столиці Камбоджі Пномпені.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Як повідомив Кулеба у Twitter, у розмові з Блінкеном він наголосив, “що коли ми бачимо, як херсонці зі сльозами радості зустрічають своїх визволителів, ми також відчуваємо вдячність США та американському народу за всю підтримку”.

У заяві речника Держдепу Неда Прайса зазначається, що Блінкен “обговорив непохитну відданість Сполучених Штатів наданню допомоги Україні у пом’якшенні наслідків постійних нападів Росії на критично важливі об’єкти інфраструктури”.

Також сторони підтвердили підтримку продовженню Чорноморської зернової ініціативи до закінчення її терміну дії 19 листопада, а держсекретар США запевнив, що час і зміст будь-яких переговорів буде вирішуватися Україною.

