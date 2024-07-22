Політика

Кулеба здійснить візит до Китаю на запрошення міністра закордонних справ КНР
22 Липня 2024 10:28
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китай, кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба / Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 23-25 липня здійснить візит до Китаю на запрошення міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї.

Про це повідомляється на сайті МЗС України.

Як зазанчили у МЗС, у ході зустрічей і переговорів сторони проведуть обмін думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин.

“Головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру”, – йдеться у повідомленні.


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