Кулеба здійснить візит до Китаю на запрошення міністра закордонних справ КНР

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 23-25 липня здійснить візит до Китаю на запрошення міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї.

Про це повідомляється на сайті МЗС України.

Як зазанчили у МЗС, у ході зустрічей і переговорів сторони проведуть обмін думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин.

“Головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру”, – йдеться у повідомленні.